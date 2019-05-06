Проскурякова вынуждена была ждать полёта из Майами в Москву, причём ещё полтора часа пассажиры ожидали свой багаж.

Здесь же супруга Николаева отметила, что инцидент с самолётом — это ужасная трагедия, и выразила соболезнования родственникам погибших.

Однако подписчики Проскуряковой раскритиковали её за жалобы на незначительные проблемы, подчеркнув, что некоторые люди потеряли в катастрофе своих близких. Некоторые пользователи пристыдили жену певца за этот пост, рассуждая на тему "кому что дороже". Некоторые решили, что таким образом Проскурякова пытается заработать рейтинг.

Трагедия с самолётом Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая в Шереметьево - он загорелся при аварийной посадке. В результате погиб 41 человек.