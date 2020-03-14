Актёр перенёс инсульт прошлым летом. Его жена рассказала, что медленно, что здоровье артиста налаживается. «Он всё понимает, слышит. Разум у него соображает. Он всем передает привет», — рассказала Остроумова.Валентин Гафт – актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Наиболее популярными картина с его участием стали «Гараж», «Мастер и Маргарита», «Небеса Обетованные» и другие.