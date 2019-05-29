ИА «Ореанда-Новости» Полиция разыскивает женщину, бросившую двух маленьких детей в хостеле в Московской области. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Девушка с двумя детьми сняла спальное место в хостеле 28 мая.

На просьбу сотрудника предъявить паспорт, женщина заявила, что забыла его в автомобиле. После чего, сообщив, что заберёт документы из машины, девушка оставила детей и вышла из хостела. Обратно она не вернулась. Отмечается, что дети доставлены в медучреждение. Мать детей ищут сотрудники полиции.