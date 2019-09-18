18.09.2019, 13:03
Женщина с ребёнком упали в яму с кипятком в Новосибирске
ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске в яму, которая образовалась на тротуаре, упали женщина и ребёнок, пишет «МК».
Женщина везла ребёнка в коляске, они упали в яму, которая образовалась прямо под ногами. В яме оказалась горячая вода. Спасти женщину и малыша удалось её мужу, который шёл рядом. Пострадавших госпитализировали с ожогами. Состояние ребёнка тяжелое, он находится в реанимации.
По факту инцидента уже СКР завёл уголовное дело. Отмечается, что причиной ЧП стала не введённая в строй теплотрасса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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