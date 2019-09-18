ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске в яму, которая образовалась на тротуаре, упали женщина и ребёнок, пишет «МК».



Женщина везла ребёнка в коляске, они упали в яму, которая образовалась прямо под ногами. В яме оказалась горячая вода. Спасти женщину и малыша удалось её мужу, который шёл рядом. Пострадавших госпитализировали с ожогами. Состояние ребёнка тяжелое, он находится в реанимации.



По факту инцидента уже СКР завёл уголовное дело. Отмечается, что причиной ЧП стала не введённая в строй теплотрасса.