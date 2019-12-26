Сегодня, 26 декабря, министр труда и соцзациты Максим Топилин в интервью для телеканала сказал, что с 2020 года по 2024 год из российского бюджета будет выделяться по 2 миллиарда рублей ежегодно на переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнкомКроме этого, деньги могут быть выделены и на повышение уровня квалификации россиянок. Финансовая помощь необходима для российских матерей, так как находясь в декрете они теряют практические навыки работы или хотят сменить профессиональную деятельность.