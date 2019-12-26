26.12.2019, 22:17
Женщины, находящиеся в декрете, смогут пройти бесплатное переобучение
ИА «Ореанда-Новости». Женщины, находящиеся в декрете, со следующего года смогут пройти бесплатное переобучение, сообщает телеканал «Россия 24».
Сегодня, 26 декабря, министр труда и соцзациты Максим Топилин в интервью для телеканала сказал, что с 2020 года по 2024 год из российского бюджета будет выделяться по 2 миллиарда рублей ежегодно на переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. В 2024 году национальный проект «Демография» закончит своё действие, финансирование будет прекращено.
Кроме этого, деньги могут быть выделены и на повышение уровня квалификации россиянок. Финансовая помощь необходима для российских матерей, так как находясь в декрете они теряют практические навыки работы или хотят сменить профессиональную деятельность. Для переобучения женщинам надо будет обращаться в местные отделения Службы занятости.
Сегодня, 26 декабря, министр труда и соцзациты Максим Топилин в интервью для телеканала сказал, что с 2020 года по 2024 год из российского бюджета будет выделяться по 2 миллиарда рублей ежегодно на переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. В 2024 году национальный проект «Демография» закончит своё действие, финансирование будет прекращено.
Кроме этого, деньги могут быть выделены и на повышение уровня квалификации россиянок. Финансовая помощь необходима для российских матерей, так как находясь в декрете они теряют практические навыки работы или хотят сменить профессиональную деятельность. Для переобучения женщинам надо будет обращаться в местные отделения Службы занятости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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