Теперь женщины, работающие в сёлах, должны трудиться не более 36 часов в неделю. Причём сокращение рабочего дня не повлияет на заработную плату в сторону уменьшения. Также им остаются положены дополнительные выплаты за работу в тяжёлых условиях труда.