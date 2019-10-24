24.10.2019, 16:28
Женщины в сельской местности будут трудиться меньше
ИА «Ореанда-Новости». Женщинам, которые работают в сёлах, будет установлена неполная рабочая неделя.
Законопроект о сокращении рабочей недели для женщин, которые трудятся в сельской местности, прошёл третье чтение сегодня, 24 октября. Подобная информация была опубликована на официальном сайте Государственной думы России. Законопроект был внесён на рассмотрение депутатами «Единой России» и спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
Законопроект о сокращении рабочей недели для женщин, которые трудятся в сельской местности, прошёл третье чтение сегодня, 24 октября. Подобная информация была опубликована на официальном сайте Государственной думы России. Законопроект был внесён на рассмотрение депутатами «Единой России» и спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
Теперь женщины, работающие в сёлах, должны трудиться не более 36 часов в неделю. Причём сокращение рабочего дня не повлияет на заработную плату в сторону уменьшения. Также им остаются положены дополнительные выплаты за работу в тяжёлых условиях труда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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