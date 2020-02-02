По информации от ведомства, ДТП случилось в субботу в 21.40 мск на автодороге М-7 "Волга". По предварительным данным, водитель грузовой машины Mercedes Benz, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2109", который находился на обочине проезжей части.Вследствие ДТП машины получили механические повреждения.Сейчас по обоим ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, а также личности погибших.