02.02.2020, 11:36
Жертвами ДТП под Владимиром стали три человека
ИА «Ореанда-Новости». Во Владимирской области грузовая машина сбила участников ДТП, которые стояли на проезжей части. В УМВД по региону сообщается о трех погибших в ДТП и о госпитализации одного человека.
По информации от ведомства, ДТП случилось в субботу в 21.40 мск на автодороге М-7 "Волга". По предварительным данным, водитель грузовой машины Mercedes Benz, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2109", который находился на обочине проезжей части.
Вследствие ДТП машины получили механические повреждения.
Спустя десять минут водитель другой грузовой машины Mercedes Benz въехал в "ВАЗ 2109" и совершил наезд на трех пассажиров "ВАЗ 2109" и на водителя грузовика Mercedes Benz.
Сейчас по обоим ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, а также личности погибших.
По информации от ведомства, ДТП случилось в субботу в 21.40 мск на автодороге М-7 "Волга". По предварительным данным, водитель грузовой машины Mercedes Benz, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2109", который находился на обочине проезжей части.
Вследствие ДТП машины получили механические повреждения.
Спустя десять минут водитель другой грузовой машины Mercedes Benz въехал в "ВАЗ 2109" и совершил наезд на трех пассажиров "ВАЗ 2109" и на водителя грузовика Mercedes Benz.
Сейчас по обоим ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, а также личности погибших.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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