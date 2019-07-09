ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области спасатели нашли тело ещё одного погибшего, сообщает «Интерфакс».



Таким образом, число погибших от паводков увеличилось до 24 человек. Ещё девять человек числятся пропавшими без вести.



Ранее МЧС сообщило, что от наводнения пострадали 107 населённых пунктов в регионе. Паводки затронули семь районов области, больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.