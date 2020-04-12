Об этом заявлено в публикации агентства ТАСС, которое ссылается на источник, работающий в правоохранительных органах.Сообщается. что что стрельба произошла на улице Воронцовские пруды. В коммунальную квартиру вызвал сотрудников полиции один из жильцов коммуналки, который заявил, что его не пускают внутрь Когда полицейские приехали, по ним через дверь стал стрелять мужчина.Заявлено, что с мужчиной были проведены переговоры. Он уже сдался сотрудникам полиции. В результате стрельбы никто не пострадал.