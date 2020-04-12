12.04.2020, 20:31
Жилец столичной коммуналки открыл стрельбу по сотрудникам полиции
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, проживающий в коммунальной квартире, которая расположена на юго-западе Москвы, открыл стрельбу по сотрудникам полиции, прибывшим на вызов. Об этом заявлено в публикации агентства ТАСС, которое ссылается на источник, работающий в правоохранительных органах.
Сообщается. что что стрельба произошла на улице Воронцовские пруды. В коммунальную квартиру вызвал сотрудников полиции один из жильцов коммуналки, который заявил, что его не пускают внутрь Когда полицейские приехали, по ним через дверь стал стрелять мужчина.
Заявлено, что с мужчиной были проведены переговоры. Он уже сдался сотрудникам полиции. В результате стрельбы никто не пострадал.
Сообщается. что что стрельба произошла на улице Воронцовские пруды. В коммунальную квартиру вызвал сотрудников полиции один из жильцов коммуналки, который заявил, что его не пускают внутрь Когда полицейские приехали, по ним через дверь стал стрелять мужчина.
Заявлено, что с мужчиной были проведены переговоры. Он уже сдался сотрудникам полиции. В результате стрельбы никто не пострадал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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