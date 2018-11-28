ИА «Ореанда-Новости». До конца 2018 года около 10 тысяч москвичей переедут в новые квартиры в новостройках согласно программе реновации жилья. В настоящий момент жители 27 домов уже перебираются в новое жильё, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.



Глава градостроительного департамента Левкин обратил внимание, что все дома отвечают утвержденным стандартам качества, отделки и благоустройства. Руководитель провёл экскурсию по новому жилью. Ресурс «Вечерняя Москва» выяснил, в какие условия селят москвичей.

28 ноября новостройки на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы, куда переедут москвичи, посетили журналисты совместно с представителями предприятия «Управление гражданского строительства».

Представитель казенного предприятия «Управление гражданского строительства» Вадим Гареев провёл экскурсию по новостройке на улице Дмитрия Ульянова. Это дом был готов в мае.

«На полу в комнатах — прочный ламинат, уложенный на звукоизоляционную подложку, в коридоре, кухне и ванной — керамогранит. Стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску, цвет определят уже будущие новосёлы, здесь все будет зависеть от их вкуса и цветовых предпочтений, – пишет ресурс «Вечерняя Москва».

Также в квартирах установлены межкомнатные деревянные двери, к ним подобрана качественная фурнитура. Санузлы в новостройке выложены плиткой нейтрального цвета. Облицовка проведена от пола до потолка. Напомним, ранее в строящихся домах лишь часть стены закрывалась кафелем. Потолки в жилье покрашены, входные двери — металлические. В окна вставлены двухкамерные стеклопакеты.

Со слов Вадима Гареева, лестницы в новых домах стали шире, двери в подъезд остеклены, чтобы не было закрытых наглухо пространств. Класс энергоэффективности у новостроек позволяет экономить от 30 до 90 процентов ресурсов, жители смогут экономить на оплате тепла и электроэнергии. Во дворах благоустроили детские площадки и площадки для отдыха.

Всего с начала текущего года по программе реновации переселяют жителей 27 старых домов.