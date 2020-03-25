25.03.2020, 07:35
Жириновский назвал причину успеха России в сдерживании коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Жириновский, руководитель ЛДПР, заявил журналистам "Вечерней Москвы", что успехи РФ в вопросе противостояния коронавирусу можно объяснить тем, что были введены жёсткие ограничительные меры.
По его словам, весь мировой опыт демонстрирует, что наилучшим способом избежать распространения коронавируса является введение жестких мер. Он указал на то, что в РФ были запрещены все массовые мероприятия, многие сотрудники стали работать удалённо.
Политиком было также сказано о необходимости закрепления достигнутого результата.
По его словам, весь мировой опыт демонстрирует, что наилучшим способом избежать распространения коронавируса является введение жестких мер. Он указал на то, что в РФ были запрещены все массовые мероприятия, многие сотрудники стали работать удалённо.
Политиком было также сказано о необходимости закрепления достигнутого результата.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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