ИА «Ореанда-Новости» . Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал,. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости». По словам политика, нынешний украинский лидер, поскольку по истечении этого срока его будет ждать

Российский политик на своей официальной странице в социальных сетях сравнил настоящую ситуацию на Украине с распространяющимся по организму раком. Причём болезнь, по мнению отечественного деятеля, уже находится на четвёртой стадии. Метастазы, говорит Жириновский, идут «по всему организму».

«Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год–два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови, — пишет Жириновский и в своём Telegram-канале.

Политик отмечает, что указанным людям мир ни к чему, потому что они «хотят пограбить». Именно таких людей, по мнению Жириновского, отлавливала советская армия после Великой Отечественной войны по лесам.

Лидер ЛДПР прогнозирует, что в будущем Украина будет разделена, а затем в полном объёме войдет в состав России. Он также обратил внимание на то, что экономика Украины рухнула, а люди массово уезжают. Поэтому Зеленский не сможет удержаться у власти, и его «сметут» националисты, которым нужно только обворовать страну.

«После Великой Отечественной войны таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — цитирует агентство Жириновского.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.