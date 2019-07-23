Жириновский обосновал скорое вхождение Украины в состав России
Российский политик на своей официальной странице в социальных сетях сравнил настоящую ситуацию на Украине с распространяющимся по организму раком. Причём болезнь, по мнению отечественного деятеля, уже находится на четвёртой стадии. Метастазы, говорит Жириновский, идут «по всему организму».
«Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год–два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови, — пишет Жириновский и в своём Telegram-канале.
Политик отмечает, что указанным людям мир ни к чему, потому что они «хотят пограбить». Именно таких людей, по мнению Жириновского, отлавливала советская армия после Великой Отечественной войны по лесам.
Лидер ЛДПР прогнозирует, что в будущем Украина будет разделена, а затем в полном объёме войдет в состав России. Он также обратил внимание на то, что экономика Украины рухнула, а люди массово уезжают. Поэтому Зеленский не сможет удержаться у власти, и его «сметут» националисты, которым нужно только обворовать страну.
«После Великой Отечественной войны таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — цитирует агентство Жириновского.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.
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