ИА «Ореанда-Новости». Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, зачем он раздавал деньги на центре столицы на новогодних праздниках, пишет РИА Новости.



Напомним, политик раздавал тысячные купюры, называя россиян, в частности, «крепостными и холопами». Сам Жириновский отметил, что эти слова можно применить ко всем гражданам, так как «мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные».



Депутат подчеркнул, что россиянам нужно раздавать ещё больше денег, так как люди нуждаются в этой помощи.