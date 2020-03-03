ИА «Ореанда-Новости». Жириновский направил Эрдогану телеграмму, в которой поддержал его политику по беженцам.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, что направил главе Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой поддержал политику руководства страны в отношении беженцев.

Жириновский отметил, что идея пропустить беженцев через границу Турции в Европу давно предлагалась Москвой. Он также добавил, что телеграмма со словами поддержки действий турецких властей передана через турецкого посла в России.

После обострения ситуации в Идлибе Эрдоган заявил, что не намерен в дальнейшем сдерживать поток беженцев. Он открыл границы с ЕС, что привело к большому потоку нелегальных мигрантов, которые сейчас пытаются прорваться в Грецию. Такие меры были приняты Эрдоганом из-за того, что ЕС не оказало должной поддержки Турции в Сирии.