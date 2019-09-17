Жириновский предложил проводить выборы в последний понедельник апреля. «Уже зимы нету, ещё не жарко», заметил политик.Депутат пояснил, что из-за того, что день голосования проводится осенью, люди, причастные к выборам, вынуждены работать всё «Ведь все люди работали все лето, ну нельзя так: все участники выборных кампаний, их члены семей, все чиновники, полиция, суды, прокуратура», отметил Жириновский.Единый день голосования в России установили в 2012 году. Он приходится на второе воскресенье сентября.