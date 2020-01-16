ИА «Ореанда-Новости». Владимир Жириновский поделился предположениями, чем займётся президент страны после конца срока.

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Владимир Путин после своего президентства мог бы стать главой правительства. Политик отмечает, что у Путина достаточно опыта во власти, чтобы возглавить кабмин.

Жириновский отметил, что Путин должен сам решить, чем заниматься в дальнейшем. Однако он обратил внимания на долгий срок работы Путиным в сфере власти. «Чиновника такой квалификации нет в мире», считает политик.

По мнению Жириновского, Путину знакома вся эта «внутренняя кухня», что делает его незаменимым кандидатом на эту должность.