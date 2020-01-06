06.01.2020, 18:32
Жириновский раздавал деньги москвичам на Красной площади
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Жириновский раздавал деньги москвичам на Красной площади во время проведения ярмарки. На видеохостинге YouTube на канале «Видео дня» был размещён видеоролик с новогодней ярмарки.
Инцидент произошёл вчера, 5 января. Владимир Жириновский на Красной площади раздавал деньги всем желающим. Лично в руки людям он раздавал по 1 тысячи рублей со словами «Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». На видео видно, что рядом с Жириновским собралось много желающий. Он также раздавал различные сувениры и пирожки.
Стоит отметить, что все новогодние праздники Жириновский посещает различные места народного гулянья.
Инцидент произошёл вчера, 5 января. Владимир Жириновский на Красной площади раздавал деньги всем желающим. Лично в руки людям он раздавал по 1 тысячи рублей со словами «Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». На видео видно, что рядом с Жириновским собралось много желающий. Он также раздавал различные сувениры и пирожки.
Стоит отметить, что все новогодние праздники Жириновский посещает различные места народного гулянья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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