







На видеохостинге YouTube на канале «Видео дня» был размещён видеоролик с новогодней ярмарки.Инцидент произошёл вчера, 5 января. Владимир Жириновский на Красной площади раздавал деньги всем желающим.На видео видно, что рядом с Жириновским собралось много желающий. Он также раздавал различные сувениры и пирожки.Стоит отметить, что все новогодние праздники Жириновский посещает различные места народного гулянья.