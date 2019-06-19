ИА «Ореанда-Новости». Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста после того, как большинство депутатов отклонили проект закона фракции об упрощённом получении гражданства России.



Речь идёт об упрощённой процедуре получения гражданства детьми, чьи родители русские по национальности.



Жириновский заявил, что ему противно находиться с другими парламентариями, которые не захотели голосовать за закон, полезный для граждан. Кроме того, депутат прокричал: «Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом».