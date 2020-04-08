08.04.2020, 22:08
Жириновский выдвинул предложение вдвое сократить число депутатов и чиновников
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, главе правительства Михаилу Мишустину предложил в два раза сократить в России количество депутатов и чиновников, сообщает РИА Новости.
По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы расстояние между ними в залах заседаний было не менее двух метров. По мнению политика, от этого в России только будет лучше.
Жириновский также сказал, что инфекции будут происходить каждый год, а поэтому нужно постоянно быть на расстоянии, а залы строить так, чтобы расстояние между депутатами, которые в них будут находиться, было больше двух метров.
По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы расстояние между ними в залах заседаний было не менее двух метров. По мнению политика, от этого в России только будет лучше.
Жириновский также сказал, что инфекции будут происходить каждый год, а поэтому нужно постоянно быть на расстоянии, а залы строить так, чтобы расстояние между депутатами, которые в них будут находиться, было больше двух метров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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