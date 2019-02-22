ИА «Ореанда-Новости». Скандал вокруг недопуска ученика к занятиям из-за смены имиджа набирает обороты. Ситуация стала известна партии ЛДПР - Владимир Жириновский лично высказался в защиту школьника, сообщает «Федерал Пресс».

В частной школе «Паскаль Лицей» (Санкт-Петербург, Выборгский район) девятиклассника не допустили к занятиям из-за того, что он перекрасил волосы и стал «натуральным блондином» - не нарушая при этом школьных правил.

Школьника, который сменил имидж, семь уроков держали в учительской без права выходить оттуда на переменах. Руководство учебного заведения отказалось отменить запрет на посещение занятий, пока ученик не вернёт себе естественный цвет волос. При этом не было предпринято никаких попыток связаться с семьёй лицеиста.

Когда о случившемся стало известно родителям подростка, они наняли адвоката и решили написать обращения в прокуратуру, в комитет по образованию и омбудсмену.

Владимир Жириновский, председатель ЛДПР, встал на защиту интересов школьника, сообщает пресс-служба партии. «Это недопустимо! Мы требуем вернуть ученика в школу!» - заявил он. Политик потребовал разрешить подростку посещать занятия, говоря, что учащихся нельзя отстранять от уроков за подобные действия.

Жириновский сказал, что воспитание должно быть основано на проведении бесед. На детей нельзя давить по мелочам, выгонять их из школы или из дома. Если руководство школы прибегает к таким методам воздействия, не стоит удивляться, что у детей случаются психологические срывы, между ними происходят конфликты, они участвуют в драках, отметил председатель ЛДПР.

Ранее Владимир Жириновский высказывался против существующей в России системы образования, в частности, назвав ЕГЭ «бесполезной тратой времени, нервов и денег». Он заявил, что экзамен не выявляет истинное качество знаний или лучших учеников, а лишь способствует развитию мошенничества и коррупции.