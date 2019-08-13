ИА «Ореанда-Новости». Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что самолёты, которые приближаются к бортам первых лиц России, надо сбивать, пишет «МК».



Своё заявление Жириновский сделал, комментирую новости о том, что истребитель НАТО F-18 приближался к самолёту министра обороны России Сергея Шойгу.



Жириновский отметил, что нельзя подвергать такому риску высокопоставленных руководителей страны. Политик добавил, что если один раз сбить, то они больше никогда приближаться не будут.