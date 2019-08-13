13.08.2019, 23:03
Жириновский заявил, что нужно сбивать самолёты, которые приближаются к бортам первых лиц
ИА «Ореанда-Новости». Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что самолёты, которые приближаются к бортам первых лиц России, надо сбивать, пишет «МК».
Своё заявление Жириновский сделал, комментирую новости о том, что истребитель НАТО F-18 приближался к самолёту министра обороны России Сергея Шойгу.
Жириновский отметил, что нельзя подвергать такому риску высокопоставленных руководителей страны. Политик добавил, что если один раз сбить, то они больше никогда приближаться не будут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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