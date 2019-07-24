ИА «Ореанда-Новости». Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу несогласованных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, пишет «МК».



Политик заявил, что митинги являются подготовкой к «цветной революции». Жириновский отметил, что его сложившаяся ситуация настораживает. Однако он подчеркнул, что митинги носят региональный характер, а значит другие города эти волнения поддерживать не будут.



Напомним, в Москве прошёл ряд митингов в поддержку незарегистрированных избиркомом кандидатов в Мосгордуму. Избирательная комиссия отказала ряду оппозиционных кандидатов из-за большого количества брака в предоставленных подписях.