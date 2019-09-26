ИА «Ореанда-Новости» Евгений Синицкий набирал боевой отряд, чтобы поджечь детей.

На данный момент правоохранительные органы разбираются с жителем Череповца. О своих террористических планах молодой человек объявил на странице «Вконтакте».

В команду Синицкий искал от одного до трёх подельников. Помощь в расправе над малышами неадекватный юноша обещал хорошо оплатить.

В соц.сети преступник описал следующий план: сперва изучить планировку здания детского сада, потом в обеденное время проникнуть в помещение под мнимым предлогом и совершить поджог. Условием было то, что Синицкий хотел совершить его сам. Для готовых «заработать» на теракте, юноша добавил личные контакты. Ситуация находится под контролем полиции.