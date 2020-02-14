ИА «Ореанда-Новости». Житель посёлка Ола на Колыме предстанет перед судом за развращение восьмилетней девочки в WhatsApp.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из посёлков на Колыме. Мужчину обвиняют в развращении восьмилетней девочки при помощи мессенджера WhatsApp. Об этом сообщило управление СК по региону.

Сообщается, что данная ситуация получила начало в январе, когда житель посёлка Ола вступил в переписку с несовершеннолетней девочкой. Ранее неоднократно судимый мужчина отправлял ребёнку фотографии интимного характера и поднимал в разговоре сексуальные темы.

На данный момент мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, который не достиг возраста 14 лет. Обвиняемому грозит до восьми лет тюремного срока.



