06.11.2019, 12:16
Житель Москвы, чтобы не отдавать долг, заявил, что на него напали
ИА «Ореанда-Новости»Москвич появится перед судом за то, что сделал инсценировку разбойного нападения. Житель Москвы ранее заявлял, что на него напали и отобрали более 3 миллионов рублей. Он утверждал, что во время нападения ему в лицо брызнули химикатом.
Следователи считают, что москвич задумал не возвращать долг своему знакомому. Он прыснул себе в лицо жидкостью для очистки карбюратора, затем попросил одного из своих друзей, которому ничего не поведал о своих намерениях, сообщить представителям правоохранительных органов о совершенном на него нападении.
Москвича обвинили в том, что он преднамеренно обманул полицейских. Уголовное дело должника будут рассматривать в Преображенском районном суде города Москвы.
Следователи считают, что москвич задумал не возвращать долг своему знакомому. Он прыснул себе в лицо жидкостью для очистки карбюратора, затем попросил одного из своих друзей, которому ничего не поведал о своих намерениях, сообщить представителям правоохранительных органов о совершенном на него нападении.
Москвича обвинили в том, что он преднамеренно обманул полицейских. Уголовное дело должника будут рассматривать в Преображенском районном суде города Москвы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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