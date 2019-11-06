Следователи считают, что москвич задумал не возвращать долг своему знакомому. Он прыснул себе в лицо жидкостью для очистки карбюратора, затем попросил одного из своих друзей, которому ничего не поведал о своих намерениях, сообщить представителям правоохранительных органов о совершенном на него нападении.Москвича обвинили в том, что он преднамеренно обманул полицейских. Уголовное дело должника будут рассматривать в Преображенском районном суде города Москвы.