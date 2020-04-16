. Об этом заявлено в сообщении Telegram-канала Mash.Предполагается, что житель столицы пытался убраться в доме, чтобы порадовать свою жену, которая находилась на работе. В процессе уборки военный пенсионер поскользнулся и ударился головой об ванну. Мужчина обратился за помощью к медикам.У жителя столицы диагностировали несколько травм, в числе которых перелом головки левой плечевой кости и закрытая черепно-мозговая травма. Медики назначили военному пенсионеру лечение, однако через десять дней он скончался.