16.04.2020, 13:16
Житель Москвы погиб при попытке произвести уборку в квартире
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками столичной полиции выясняются обстоятельства гибели военного пенсионера пятидесяти четырёх лет, который скончался после того, как упал в собственной квартире. Об этом заявлено в сообщении Telegram-канала Mash.
Предполагается, что житель столицы пытался убраться в доме, чтобы порадовать свою жену, которая находилась на работе. В процессе уборки военный пенсионер поскользнулся и ударился головой об ванну. Мужчина обратился за помощью к медикам.
У жителя столицы диагностировали несколько травм, в числе которых перелом головки левой плечевой кости и закрытая черепно-мозговая травма. Медики назначили военному пенсионеру лечение, однако через десять дней он скончался.
Предполагается, что житель столицы пытался убраться в доме, чтобы порадовать свою жену, которая находилась на работе. В процессе уборки военный пенсионер поскользнулся и ударился головой об ванну. Мужчина обратился за помощью к медикам.
У жителя столицы диагностировали несколько травм, в числе которых перелом головки левой плечевой кости и закрытая черепно-мозговая травма. Медики назначили военному пенсионеру лечение, однако через десять дней он скончался.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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