07.02.2020, 08:05
Житель Новосибирской области с игрушечным пистолетом ограбил сельский магазин
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, проживающий в деревне Кабаклы, расположенной в Чановском районе, вооружившись. как предполагается, игрушечным пистолетом, совершил ограбление местного продуктового магазина. В ГУМВД по Новосибирской области рассказали, что грабитель съел похищенные пельмени и выпил женские духи.
В сообщении говорится, что в деревне Кабаклы шестого февраля был совершён разбой. Мужчина 54 лет зашёл в магазин, и, угрожая пистолетом женщине, работающей в магазине продавцом, забрал 2 флакона женских духов и пачку пельменей. О преступлении сообщили в полицию.
Сотрудники полиции подозреваемого в ограблении задержали в его доме. Во время обыска у мужчины изъяли только часть похищенного. Подозреваемый сказал, что часть пельменей он съел и выпил флакон духов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант дела говорит, что при нападении им использовался игрушечный пистолет, от которого он избавился, когда направлялся к дому.
В сообщении говорится, что в деревне Кабаклы шестого февраля был совершён разбой. Мужчина 54 лет зашёл в магазин, и, угрожая пистолетом женщине, работающей в магазине продавцом, забрал 2 флакона женских духов и пачку пельменей. О преступлении сообщили в полицию.
Сотрудники полиции подозреваемого в ограблении задержали в его доме. Во время обыска у мужчины изъяли только часть похищенного. Подозреваемый сказал, что часть пельменей он съел и выпил флакон духов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант дела говорит, что при нападении им использовался игрушечный пистолет, от которого он избавился, когда направлялся к дому.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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