В сообщении говорится, что в деревне Кабаклы шестого февраля был совершён разбой. Мужчина 54 лет зашёл в магазин, и, угрожая пистолетом женщине, работающей в магазине продавцом, забрал 2 флакона женских духов и пачку пельменей. О преступлении сообщили в полицию.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант дела говорит, что при нападении им использовался игрушечный пистолет, от которого он избавился, когда направлялся к дому.