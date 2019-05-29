ИА «Ореанда-Новости» В розыск объявлен житель Омской области, подозреваемый в убийстве своей жены и дочери. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Отмечается, что все три члена семьи пропали 28 мая, по словам соседей в этот день из квартиры доносились звуки ссоры. Следователи обнаружили в жилище нож, следы крови и следы волочения тел. Следствие полагает, что глава семьи расправился с женой и дочерью, затем спрятал их тела, а сам скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.