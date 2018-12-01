ИА «Ореанда-Новости» Житель подмосковной Ивантеевки в течение 33 лет жил с пулей в голове, о чём не подозревал. Однако, много лет мужчина жаловался на плохое самочувствие, и после того, как его направили на процедуру МРТ, и была обнаружа находка.

«Тридцать три года проходил с пулей в голове житель подмосковной Ивантеевки. И только когда мужчине пришлось проходить процедуру МРТ, выяснилось, что у него в черепе застряла «железяка», – говорится в сообщении.

На МРТ 42-летнего Юрия Курохтина направил его дежурный терапевт после жалоб пациента на плохое самочувствие. В течение нескольких лет мужчина испытывает приступы усталости, которая возникает «на пустом месте».

«Предполагалось, что это последствия вирусного менингита, которым он переболел в 13 лет, однако поставленный диагноз не объяснял, почему Юрий начал резко терять силы. Из-за хронической усталости он потерял работу и начал вести замкнутый образ жизни. На сегодняшний день его организм способен бодрствовать всего лишь четыре часа в сутки – остальные 20 часов Курохтин спит», – отмечается в сообщении.

Когда выяснилось, что в голове мужчины инородный предмет, процедуру МРТ проводить запретили. По воспоминаниям пациента он получил пулю в девятилетнем возрасте, когда посещал тир своего дедушки в Пушкине.

«Я частенько у него бывал и стрелял по игрушечным солдатикам. А однажды, когда деда рядом не было, начал стрелять даже без бойниц. То есть пренебрег техникой безопасности. Винтовка была малокалиберная, какая-то пуля отрекошетила мне в голову. Помню, я просто вытер кровь платком и продолжил стрелять дальше. Это ранение меня никогда не беспокоило», – рассказал Курохтин.

Операцию по извлечению пули провели успешно, она заняла всего 11 минут под местной анестезией.

Врач-травматолог Ивантеевской поликлиники Игорь Хобот прокомментировал, почему мужчина не обращал внимание на пулю. Пуля находилась глубоко в мягких тканях, бугорка на коже не было. К тому же случай произошёл в детстве пациента, поэтому его организм быстро восстановился и на коже не осталось следов.