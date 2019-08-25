Крымчанин выиграл свыше трёх с половиной миллионов рублей.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Всероссийской государственной тиражной лотереи «Столото», жителю Симферополя повезло в семьсот восемьдесят четвёртом тираже под названием «5 из 36». Точная сумма выигранного приза составляет три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч четыреста семьдесят шесть рублей, уточнили в пресс-ведомстве.

Крымчанину посчастливилось стать обладателем крупного денежного приза, угадав все шесть чисел комбинации лотереи. Однако, по условиям проведения лотереи, житель Симферополя стал счастливым владельцем главного приза совместно с ещё одним победителем, им оказался житель Пензенской области.

Стоит отметить, что Республика Крым входит в пятёрку самых удачливых российских регионов. Речь идёт о территориях Южного федерального округа. Севастопольский слесарь выиграл этой зимой свыше семи миллионов рублей. Дачный участок, стоимость которого оценивается в полмиллиона рублей, стал принадлежать ещё одному жителю города Севастополя. Уже в апреле текущего года пенсионер из Крымской Республики также стал счастливым обладателем полутора миллиона рублей. Наряду с сегодняшним победителем из Симферополя в начале этого года сантехник выиграл один миллион рублей, также играя в лотерею.

«Столото» является российской организацией, под началом которой распространяются государственные лотереи на территории всей Российской Федерации. Организаторами государственных лотерей в России являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Лотерея «Столото» основана в 2012 году.