ИА «Ореанда-Новости» О том, что на женщину напали с ножом в подъезде, правоохранительным органам сообщил её 48-летний муж. Именно он причинил тяжкий вред здоровью женщины. Причиной тому послужили претензии жены, которая сочла неуместным злоупотребление спиртным накануне первого рабочего дня мужчины.

В свою очередь, злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом в область живота. После, вызвал скорую помощь и рассказал, что в подъезде на неё напали неизвестные. Однако женщина не стала скрывать истинное положение дел. Теперь мужчине предстоит провести 6 лет в исправительной колонии строгого режима.