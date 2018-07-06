ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Житель города Ярославль украл российский флаг с местного дома культуры. Мужчина оправдал это тем, что ему нужно было что-то, с чем можно пойти на футбол.

Мужчину, живущего в городе Ярославль, зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Впоследствии видеозапись попала в Интернет, где вызвала множество отрицательных комментариев. Система охраны идентифицировала случай, который не отвечает нормам нравственности, чем и вызвал бурное осуждение: многодетный мужчина, который вышел на прогулку с тремя детьми, один из которых находился в коляске, остановился у молодёжного центра «Красный перевал», находящегося по адресу Большая Норская ул., 7. Следом ярославец начал взбираться вверх по зданию, пытаясь добраться до российского флага, прикреплённого к стене.

На ролике видно, как по пути к своей цели ноги многодетного отца несколько раз соскальзывали с вертикальной поверхности, но мужчина всё-таки добрался до флага, зацепившись за него руками. Затем он скинул государственное знамя вниз, чуть при этом не упав. Маленькие дети всё это время наблюдали за своим отцом. Получив желаемое, мужчина, как ни в чём не бывало, удалился с места происшествия вместе с детьми, по пути сворачивая флаг.

Начальник управления по молодежной политике Захар Кармалита, поделившийся записью в сети, прокомментировал это: «Ну не возмутительно ли?! Сказать нечего, честное слово…»

Правоохранительные органы, просмотревшие видеозапись, сразу нашли похитителя. Мужчина стал оправдываться тем, что он собирался пойти в ярославскую фан-зону, чтобы поддержать сборную России по футболу, и подумал, что без флага туда идти не очень хорошо.



