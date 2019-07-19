Следующей ступенью этой деятельности стало установление на территории города и области специальных коробок для сбора макулатуры.

Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Астраханской области является общество с ограниченной ответственностью «Эко Центр». Сотрудники данной организации в настоящее время установили свыше 350 контейнеров для сбора бумажных отходов. Всего по Астраханской области уже функционируют около 650 мест, где принимают макулатуру. Такие пункты сбора отходов установлены, главным образом, в образовательных, культурных, спортивных ведомствах, а также в учреждениях здравоохранения. Всего «ЭкоЦентр» закупил 2050 специализированных коробок для макулатуры. Принятые меры уже дают первые результаты – на переработку от астраханцев в течение первого полугодия текущего года поступило порядка 50 тонн макулатуры.

В целом, ООО «ЭкоЦентр» занят масштабной деятельностью не столько сбором макулатуры, сколько внедрением системы раздельного мусора по всей территории Астраханской области. Уже сейчас жители области всё активнее сортируют пластиковую тару и бумажные отходы. Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», принятому ещё в июне 1998 года, эти отходы отправляются в дальнейшую переработку. Это приводит, в свою очередь, к выравниванию экологического фона в области, благотворно влияет на окружающую среду и позволяет снизить объём твёрдых коммунальных отходов, которые поступают на переработку.

Следующим шагом станет установка ООО «ЭкоЦентр» коробок для макулатуры на предприятиях, задействованных в коммерческих структурах.