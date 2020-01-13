13.01.2020, 16:07
Жителей Челябинска попросили не красть лампочки из новогодних фигур
ИА «Ореанда-Новости». Власти Челябинска попросили жителей города не воровать лампочки из новогодних фигур с подсветкой, пишут «Известия» со ссылкой на издание «74.ру».
Глава города Наталья Котова отметила, что пользы от этих лампочек нет никакой, наоборот – может произойти короткое замыкание в квартире.
По её словам, за день только из кареты на площади Революции пропадают до 70 лампочек. Глава города подчеркнула, что будут приняты меры, чтобы изменить ситуацию.
Глава города Наталья Котова отметила, что пользы от этих лампочек нет никакой, наоборот – может произойти короткое замыкание в квартире.
По её словам, за день только из кареты на площади Революции пропадают до 70 лампочек. Глава города подчеркнула, что будут приняты меры, чтобы изменить ситуацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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