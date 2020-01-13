Глава города Наталья Котова отметила, что пользы от этих лампочек нет никакой, наоборот – может произойти короткое замыкание в квартире.По её словам, за день только из кареты на площади Революции пропадают до 70 лампочек. Глава города подчеркнула, что будут приняты меры, чтобы изменить ситуацию.