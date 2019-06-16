ИА «Ореанда-Новости» Жители Крыма будут обязаны при въезде на Украину проходить анкетирование о целях своего визита в страну. По словам первого замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Юсуфа Куркчи, эта мера будет введена временно, в прошлом году подобный метод уже практиковался.

Он заверил, что крымчанам не о чем беспокоится, анкетирование сделано с целью проведения анализа о наиболее актуальных проблемах в Крыму и будет проводиться анонимно.

Результаты подобного исследования в минувшем году показали, что жители Крыма приезжали на Украину чаще всего для решения вопросов с документацией, а также для получения медицинских услуг. Кроме того, крымчане приезжали на Украину также ради отдыха или на учёбу.