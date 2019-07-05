ИА «Ореанда-Новости» Мэр Магадана Юрий Гришан попросил жителей города не кормить голубей, так это приравниваетеся к разбрасыванию мусора, что, в свою очередь, грозит административным наказанием. Об этом говорится на сайте администрации города.

Отмечается, что градоначальник побывал на отремонтированной площади перед ТЦ «Северное сияние» и отметил, что птицы нанесли вред клумбам, уничтожив на них цветы. Таким образом, люди, которые подкармливают пернатых, нарушают правила благоустройства города.