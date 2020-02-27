ИА «Ореанда-Новости». МЧС предупредило москвичей и жителей Подмосковья о тумане с видимостью 100-500 метров, пишет РИА Новости.



Туман сохранится до утра пятницы.



Ведомство рекомендовало страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от прогулок, пешеходам быть предельно внимательными, а водителям советуют снизить скорость, включить противотуманные фары, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.