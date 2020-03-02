ИА «Ореанда-Новости». Компании, производящие в РФ бытовую технику, предупредили, что, в связи с повышением переработки до ста процентов, произойдёт резкий рост цен на бытовую технику. Об этом заявлено в материале издания "Ведомости", которое ссылается на информацию от организации "СКО электроника-утилизация". 

Представитель ассоциации, членами которой являются компании Sony, LG, Samsyng и другие, заявил, что предложение правительства приведёт к созданию нового налога на оборот. 

По предварительным оценкам, стиральные машины подорожают на 18 процентов. На холодильники, водонагреватели, кондиционеры, микроволновки цены вырастут на десять процентов. 