Об этом заявлено в материале издания "Ведомости", которое ссылается на информацию от организации "СКО электроника-утилизация".Представитель ассоциации, членами которой являются компании Sony, LG, Samsyng и другие, заявил, что предложение правительства приведёт к созданию нового налога на оборот.На холодильники, водонагреватели, кондиционеры, микроволновки цены вырастут на десять процентов.