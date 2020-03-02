02.03.2020, 16:02
Жителей РФ предупредили о резком росте цен на бытовую технику
ИА «Ореанда-Новости». Компании, производящие в РФ бытовую технику, предупредили, что, в связи с повышением переработки до ста процентов, произойдёт резкий рост цен на бытовую технику. Об этом заявлено в материале издания "Ведомости", которое ссылается на информацию от организации "СКО электроника-утилизация".
Представитель ассоциации, членами которой являются компании Sony, LG, Samsyng и другие, заявил, что предложение правительства приведёт к созданию нового налога на оборот.
По предварительным оценкам, стиральные машины подорожают на 18 процентов. На холодильники, водонагреватели, кондиционеры, микроволновки цены вырастут на десять процентов.
Представитель ассоциации, членами которой являются компании Sony, LG, Samsyng и другие, заявил, что предложение правительства приведёт к созданию нового налога на оборот.
По предварительным оценкам, стиральные машины подорожают на 18 процентов. На холодильники, водонагреватели, кондиционеры, микроволновки цены вырастут на десять процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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