16.03.2020, 08:42
Жителей РФ проинформировали о неизбежном росте цен на сотовую связь
ИА «Ореанда-Новости». Сотовые операторы рассказали о неизбежном росте цен на связь, если им не будет компенсирован бесплатный доступ россиян к социально значимым порталам. Об этом говорится в материале издания "Коммерсант", ссылающегося на проект инициатив, который составлен комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.
Авторами документа для компенсации затрат предлагается либо запустить специальный тариф, имеющий минимальный фиксированный ежемесячный платёж, либо ввести налоговые льготы.
Специалисты предполагают, что, в связи со снижением курса российской валюты, в текущем году стоимость услуг связи может вырасти на двадцать процентов.
Авторами документа для компенсации затрат предлагается либо запустить специальный тариф, имеющий минимальный фиксированный ежемесячный платёж, либо ввести налоговые льготы.
Специалисты предполагают, что, в связи со снижением курса российской валюты, в текущем году стоимость услуг связи может вырасти на двадцать процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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