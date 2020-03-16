ИА «Ореанда-Новости». Сотовые операторы рассказали о неизбежном росте цен на связь, если  им не будет компенсирован бесплатный доступ россиян к социально значимым порталам. Об этом говорится в материале издания "Коммерсант", ссылающегося на проект инициатив, который составлен комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT. 

Авторами документа для компенсации затрат предлагается либо запустить специальный тариф, имеющий минимальный фиксированный ежемесячный платёж, либо ввести налоговые льготы. 

Специалисты предполагают, что, в связи со снижением курса российской валюты, в текущем году стоимость услуг связи может вырасти на двадцать процентов.