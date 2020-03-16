Об этом говорится в материале издания "Коммерсант", ссылающегося на проект инициатив, который составлен комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.Авторами документаСпециалисты предполагают, что, в связи со снижением курса российской валюты, в текущем году стоимость услуг связи может вырасти на двадцать процентов.