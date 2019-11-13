13.11.2019, 10:31
Жителей России беспокоит рост продуктовых цен
ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования The Conferece Board, потребительская уверенность жителей РФ достигла максимума, если говорить о четырёхгодичном периоде. При этом россияне с беспокойством относятся к ценам на продукты. Также россиян тревожит состояние отечественной экономики и их здоровье.
Сообщается, что индекс потребительского доверия россиян сегодня составляет 73 пункта. То, что индекс растёт, связывают с тем, что было недавно заявлено о росте располагаемых доходов жителей России, а также с тем, про происходит замедление инфляции. В июле-сентября 23 процента опрошенных сказал о том, что состояние экономики страны их беспокоит. 25 процентов респондентов заявили, что их тревожит рост цен на продукты.
Сообщается, что индекс потребительского доверия россиян сегодня составляет 73 пункта. То, что индекс растёт, связывают с тем, что было недавно заявлено о росте располагаемых доходов жителей России, а также с тем, про происходит замедление инфляции. В июле-сентября 23 процента опрошенных сказал о том, что состояние экономики страны их беспокоит. 25 процентов респондентов заявили, что их тревожит рост цен на продукты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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