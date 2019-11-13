При этом россияне с беспокойством относятся к ценам на продукты. Также россиян тревожит состояние отечественной экономики и их здоровье.Сообщается, что индекс потребительского доверия россиян сегодня составляет 73 пункта. То, что индекс растёт, связывают с тем, что было недавно заявлено о росте располагаемых доходов жителей России, а также с тем, про происходит замедление инфляции. В июле-сентября 23 процента опрошенных сказал о том, что состояние экономики страны их беспокоит. 25 процентов респондентов заявили, что их тревожит рост цен на продукты.