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Об этом он заявил в Instagram, сообщает РИА Новости.По словам мэра Сочи,. Напонимаем, что этот период объявлен главой государства Владимиром Путиным нерабочим.На текущий момент в Сочи выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Всего в Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заболевания коронавирусом.