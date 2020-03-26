26.03.2020, 10:45
Жителей России призвали не приезжать в Сочи
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Копайгородский, мэр Сочи, призвал россиян в ближайшее время не посещать город из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в Instagram, сообщает РИА Новости.
По словам мэра Сочи, сейчас жителям РФ очень важно свести к минимуму любые контакты, в частности, с 28 марта по 5 апреля. Напонимаем, что этот период объявлен главой государства Владимиром Путиным нерабочим.
На текущий момент в Сочи выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Всего в Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заболевания коронавирусом.
По словам мэра Сочи, сейчас жителям РФ очень важно свести к минимуму любые контакты, в частности, с 28 марта по 5 апреля. Напонимаем, что этот период объявлен главой государства Владимиром Путиным нерабочим.
На текущий момент в Сочи выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Всего в Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заболевания коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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