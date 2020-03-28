Такие меры в регионы введены в целях борьбы с коронавирусом. Кроме того, в регионе ограничили проведение массовых мероприятий, а также работу торговли и общепита.По последним данным, в России коронавирусом заразились более 1,2 тысячи человек. Выздоровели 45 пациентов.