28.03.2020, 21:22
Жителей Рязанской области обязали сообщать о поездках в другие регионы
ИА «Ореанда-Новости». Глава Рязанской области Николай Любимов обязал жителей региона сообщать о своих поездках в другие субъекты страны после 15 марта, пишет РИА Новости.
Такие меры в регионы введены в целях борьбы с коронавирусом. Кроме того, в регионе ограничили проведение массовых мероприятий, а также работу торговли и общепита.
По последним данным, в России коронавирусом заразились более 1,2 тысячи человек. Выздоровели 45 пациентов.
Такие меры в регионы введены в целях борьбы с коронавирусом. Кроме того, в регионе ограничили проведение массовых мероприятий, а также работу торговли и общепита.
По последним данным, в России коронавирусом заразились более 1,2 тысячи человек. Выздоровели 45 пациентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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