ИА "Ореанда-Новости" В городе Сочи сотрудники Центра спасения дельфинов под названием «Дельфа» провели первый тренинг для жителей южного города Сочи. Заглавной темой проведения занятия оказалось оказание помощи китообразным.

По информации, предоставленной директором вышеупомянутого центра Татьяной Белей, тренинг проводился абсолютно бесплатно. На первое занятие пришло свыше ста человек, причём многие приходили полным семейным составом. Директор подчеркнула, что основная цель таких тренингов заключается в том, чтобы приобщить граждан к проблеме дельфинов, изучаемой и решаемой сотрудниками центра «Дельфа». Они подали заявку на получение гранта от президента России. Проект центра назывался «Дельфина Чёрного моря», в его создании участвовали учёные и эксперты центра. Проект оказался успешным, Фонд президентских грантов выделил центру «Дельфа» 2,5 миллиона рублей на осуществление его проекта.

Одним из ключевых пунктов проекта «Дельфины Чёрного моря» является создание бригад волонтёров, которые располагались и вели свою добровольческую деятельность на побережье Чёрного моря. Такие команды специалисты центра будут собирать по результатам проведения серии тренингов. По словам Татьяны Белей, в прошлом году из ста пришедших на тренинг человек двадцать стали активными его участниками.

В центре «Дельфа» предупреждают, что работа добровольцев довольно сложная и отнимает немало времени и физических сил. В настоящее время под контролем центра работают около семидесяти волонтёров. Часть из них, несомненно, устаёт и покидает центр, однако, регулярно ряды волонтёров пополняются новыми участниками.

Первая лекция была посвящена акватории Чёрного моря, его обитателям. Далее лекторы перешли к основной части занятия и рассказали о том, как оказать помощь пострадавшему дельфину. Сотрудники Центра спасения дельфинов рады успешному начинанию проекта и планируют расширить географию его проведения, вовлекая в свои ряды всё больше сторонников помощи занесённых в Красную книгу китообразных Чёрного моря.