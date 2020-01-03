Об этом было заявлено агентству "Москва" Юлией Челышевой, работающей в Московском городском педагогическом университете на должности доцента.Специалист заявляет о необходимости контролирования во время праздников количества алкоголя, в противном случае произойдёт истощение гормона счастья.Также эксперты не советуют россиянам строить на новогодние каникулы много планов, так как они не дадут отдохнуть, как следует. В то же время каникулы не должны быть ленивыми и пустыми.