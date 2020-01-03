03.01.2020, 12:53
Жителей столицы предупредили о депрессии от алкоголя в новогодние праздники
ИА «Ореанда-Новости». Появлению алкогольной депрессии может способствовать чрезмерное употребление на новогодние праздники напитков, содержащих спирт. Об этом было заявлено агентству "Москва" Юлией Челышевой, работающей в Московском городском педагогическом университете на должности доцента.
Юлия Челышева рассказала о том, что у человека, часто выпивающего алкоголь, появляется искусственное состояние легкости и радости. После этого, по её словам, появляется алкогольная депрессия: неизбежно наступают плохое настроение и похмелье. Человек ощущает опустошенность, тревожность и неуверенность.
Специалист заявляет о необходимости контролирования во время праздников количества алкоголя, в противном случае произойдёт истощение гормона счастья.
Также эксперты не советуют россиянам строить на новогодние каникулы много планов, так как они не дадут отдохнуть, как следует. В то же время каникулы не должны быть ленивыми и пустыми.
Юлия Челышева рассказала о том, что у человека, часто выпивающего алкоголь, появляется искусственное состояние легкости и радости. После этого, по её словам, появляется алкогольная депрессия: неизбежно наступают плохое настроение и похмелье. Человек ощущает опустошенность, тревожность и неуверенность.
Специалист заявляет о необходимости контролирования во время праздников количества алкоголя, в противном случае произойдёт истощение гормона счастья.
Также эксперты не советуют россиянам строить на новогодние каникулы много планов, так как они не дадут отдохнуть, как следует. В то же время каникулы не должны быть ленивыми и пустыми.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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