ИА «Ореанда-Новости» Мощный поток субтропического тепла надвигается на Центральную часть страны, что нехарактерно для этого времени года. Изменений в погоде стоит ожидать уже на предстоящей рабочей неделе. По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха остановится на отметке плюс. Ночью ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днём – 8-13 с положительной отметкой. При этом ожидаются осадки в виде дождя. Для последнего осеннего месяца показатели аномально высоки.

Похожие прогнозы синоптиков касаются и предстоящей зимы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждал, что зима в этом году не порадует сильными морозами, а температура воздуха значительно превысит норму.