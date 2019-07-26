Лекция пройдёт в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом, который в этом году состоится в воскресенье, 28 июля.

Ульяновцам расскажут об основных симптомах и о лечении этого заболевания. Однако, акцент медики сделают прежде всего на его профилактике. Лекции и занятия стали доступны для граждан города Ульяновска благодаря действующему в России проекту национального масштаба под названием «Демография». Проект, в свою очередь, создан в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который действует также на территории Ульяновской области.

Ульяновцы смогут ознакомиться с лекцией, посвящённой профилактике вирусных гепатитов, в здании Ульяновской областной клинической больницы. Речь идёт о пациентах, которые находятся в отделении гастроэнтерологии. Данное медицинское учреждение расположено по адресу: улица Третьего Интернационала, дом 7.

На следующий день, 29 июля, медицинские работники Ульяновской областной клинической больницы организуют мероприятие обучающего характера для тех пациентов, которые имеют заболевания, связанные с работой печени.

Гепатит – это заболевания печени, имеющих воспалительный характер, в основном, вирусного происхождения. Всемирная организация здравоохранения считает гепатит как опасное заболевание. Вирусный гепатит подразделяется на семь групп: A, B, C, D, E и F. Наиболее эффективной профилактикой против гепатитов A и B является вакцинация. С 1996 года в государстве вакцинация против гепатита B проводится в рамках национального календаря профилактических прививок. Кроме вирусного гепатита выделяют токсический и аутоиммунный.