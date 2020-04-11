ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что все жители региона должны носить маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей, пишет РИА Новости.



По словам главы региона, такая мера нужна из-за распространения коронавируса. Отмечается, что владельцы бизнеса должны обеспечить соблюдение гражданами указанного требования.



В Ульяновской области зафиксировано 62 случая заболевания, два человека уже выздоровели.