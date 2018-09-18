ИА «Ореанда-Новости». Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ. Оказалось, что меньше всех за жилищно-коммунальные услуги платят в Алтае, Дагестане, Хакасии и Тыве, а больше всего сумма в извещениях об оплате ЖКУ у жителей в ЯНАО и на Камчатке. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».



В среднем расход одной семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составил около 4,2 рублей в месяц. По сравнению с 2016-м годом данный показатель практически не изменился, прирост в сумме составил всего 0,2 процента.

При этом средняя семья, проживающая на Камчатке, за услуги ЖКХ в месяц тратит более 10 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком округе такая же семья расходует на ЖКУ в месяц более 7 тысяч рублей, примерно такая же сумма получается у жителей Магаданской области, Чукотского и Ненецкого автономных округов.

Расходы средней семьи на услуги ЖКХ в Республике Алтай, Дагестане, Хакасии и Тывы составляют менее 2,5 тысяч рублей в месяц, что сильно разнится от суммы, которую платят на Камчатке – в четыре раза.

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги среди россиян в 2017 году была меньше всего у жителей Дагестана — здесь она составляет 5,6 процентов. Также низкие значения в Севастополе, Ингушетии и Хакасии. В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7 процентов совокупных потребительских расходов.

Эксперты пояснили, что суммы в платёжках так разнятся из-за множества факторов. В частности, причиной могут служить уровень тарифов на услуги ЖКХ (тариф может быть обусловлен природно-географическими причинами) и доходы жителей.

Напомним, в конце августа этого года сообщалось, что предложение Министерства экономического развития по индексации тарифа ЖКХ не нашло поддержки Федеральной антимонопольной службы. Минэкономразвития предложило провести индексацию тарифов услуг ЖКХ в два этапа: первый должен быть проведен с 1 января на 1,7 процента в связи с повышением НДС в следующем году с 18 до 20 процента.