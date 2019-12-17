17.12.2019, 19:06
Жители Бурятии отобрали у собак тело мёртвого младенца
ИА «Ореанда-Новости». Жители города Гусиноозёрск отобрали у бродячих собак тело мёртвого младенца. Информация была представлена пресс-службой Следственного комитета по Республики Бурятия.
Инцидент произошёл в понедельник, 16 декабря. Жители увидели, как стая собак собралась в одном месте, а в зубах у одной из них находилось тело младенца. Люди разогнали собак и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полиция зафиксировала найденное мёртвое тело младенца мужского пола.
В данный момент проводится следственное расследование. Судмедэксперты выясняют причину смерти мальчика и был ли он рождён живым, а следователи разыскивают родителей младенца.
Инцидент произошёл в понедельник, 16 декабря. Жители увидели, как стая собак собралась в одном месте, а в зубах у одной из них находилось тело младенца. Люди разогнали собак и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полиция зафиксировала найденное мёртвое тело младенца мужского пола.
В данный момент проводится следственное расследование. Судмедэксперты выясняют причину смерти мальчика и был ли он рождён живым, а следователи разыскивают родителей младенца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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