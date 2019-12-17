Информация была представлена пресс-службой Следственного комитета по Республики Бурятия.Инцидент произошёл в понедельник, 16 декабря. Жители увидели, как стая собак собралась в одном месте, а в зубах у одной из них находилось тело младенца. Люди разогнали собак и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полиция зафиксировала найденное мёртвое тело младенца мужского пола.В данный момент проводится следственное расследование.



