ИА «Ореанда-Новости». Жители дагестанского Дербента на незаконном митинге сломали ворота Джума-мечети. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что митинг был несанкционированным. На него вышли несогласные с увольнением новым руководством сотрудников ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», которые числились в музее, однако не посещали свои рабочие места.

Мэрия сообщила, что директор музея вышел к толпе и попытался объяснить ситуацию. Однако люди не стали слушать его и проявили агрессию.

В результате митинга были сломаны ворота старейшей мечети России.